Alex Bray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Bray kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Bray ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Bray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Bray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Bray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Bray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Bray 25 Temmuz 1995 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alexander George Bray şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Bray Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Bray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Bray'nin Chippenham Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Bray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Bray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Bray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Bray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Swansea U21

1 Eylül 2014 yılında Plymouth Argyle

10 Ocak 2015 yılında Swansea U21

27 Ocak 2017 yılında Rotherham

30 Haziran 2017 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2017 yılında Rotherham

31 Ocak 2018 yılında Forest Green

31 Mayıs 2018 yılında Rotherham

1 Temmuz 2019 yılında Hereford

14 Şubat 2020 yılında Chippenham

Alex Bray kimdir

Alex Bray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Bray şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Swindon Town (-2010), Swansea City (2010-2013)

Alex Bray Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Galler U19 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Bray nereli

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