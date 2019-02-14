Alex De Souza HADİ'yi sunacak! Alex De Souza kimdir?

Fenomen canlı yarışma programı HADİ'yi yarın akşam (15 Şubat) Alex De Souza sunacak. 15 Şubat cuma günü saat 20.30'da başlayacak olan HADİ yarışmasında Merve Toy'un konuğu Alex De Souza olacak. Hadiciler, Fenerbahçe'nin efsane karakteri Alex'in hayatını merak etmeye başladı bile. Peki Alex De Souza kimdir?

ALEX DE SOUZA HADİ'DE!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, online bilgi yarışması Hadi'yi sunacak. 15 Şubat Cuma akşamı yapılacak özel yarışmada Hadiciler için 50 bin TL'lik ödül dağıtılacak.

Online bilgi yarışması Hadi'ye efsane bir sunucu geliyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, online bilgi yarışması Hadi'ye konuk sunucu olacak.

Brezilyalı yıldızın Merve Toy ile birlikte sunacağı özel yarışma, HDI Sigorta sponsorluğunda 15 Şubat Cuma akşamı saat 20:30'da gerçekleştirilecek. Hadi tarihindeki unutulmazlar arasında yer alması beklenen yarışmada 50 bin TL'lik ödül dağıtılacak.

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

14 Eylül 1977 yılında Brezilya'daki Parana eyaletinin başkenti Coritiba'da dünyaya gelen Souza'nın tam adı Alessandro De Souza'dır.Doğumundan bir hafta önce ülkede büyük bir coşkuyla kutlanan Bağımsızlık Günü'nün heyecanı bitmeden, Souza ailesi bir mutluluğu daha dünyaya gözlerini yeni açan oğulları ile yaşadı.

Coritiba kenti,Sao Paula ve Rio de Jenairo gibi ülkenin sayılı iki şehrinin hemen altında olmasına rağmen oralara göre oldukça sakindir.Alex'de yapı olarak sakin ve fazla etliye sütlüye karışmayan örnek bir çocuktu.Böyle bir ortamda yetişen minik Alex'in futboldaki yeteneği ise her geçen gün büyüyordu.

Alex, birçok arkadaşı gibi doğduğu yer olan Coritiba'nın alt yapısında profesyonelliğe gidecek yolda ilk adımlarını atmaya başladı. Ve futbola yıldız kategorisine yükseltecek olan kader önüne ilk önemli fırsatı 10 yaşında çıkarttı.

Alex'in ilk hocası "Profesör" lakaplı bir teknik direktördü.Alex'in yeteneklerini ilk keşfeden'de o oldu.Profesör, Alex ile özel olarak ilgilenilmesi gerektiğininin ve antremanları hiç aksatmamasının şart olduğunun farkındaydı. Ama baba baskısı nedeniyle Alex idmanlara ancak gizlice geliyor, bazen de çalışmaları kaçırıyordu. Bunun üzerine devreye giren, Profesör, bir gün Alex'in evine giderek babasıyla özel olarak görüştü ve kendisine oğlunu çok iyi bir futbol kariyerinin beklediğini, dünya çapında bir oyuncu olabileceğini söyledi. Alex'e destek olmasını istedi. Profesör'e göre Alex, büyük bir yetenek ve işlenmemiş bir madendi. Bu sözler Alex'in babasını yumuşattı ve gereken izin çıktı.

Çocukluk aşkı Diane ile 23 Aralık 1999’da nişan yapan genç çift, 9 Mart 2000’de evlendi.29 Haziran 2000’de ise kilisede nikah yaptı. Genç çiftin mutluluklarını 25 Nisan 2004’te dünyaya gelen bebeği Maria Eduarda, Alex ve Diana çiftlerinin neşesi oldu.

Profesyonel futbol kariyerine 1995 yılında Brezilya Seri A takımlarından Coritiba'da başladı.2 yıl boyunca Coritiba'da forma giyen Alex,kariyerini 1997 yılından itibaren aynı ligin takımlarından olan Palmeiras'ta devam ettirdi.Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk maçını 23 Eylül 1998 yılında Yugoslavya'ya karşı oynadı. 2000-01 yılları arasında önce Flamengo sonra Cruzeiro takımlarına gittikten sonra tekrar Palmeiras'a geri döndü.2001 yılının temmuz ayında Parma'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Alex,burada 5 maç oynadı, takımına ısınmakta zorluk çekti ve Cruzeiro'ya geri döndü.

Brezilya’da spor yazarlarından kimileri "Brezilya'nın aradığı 10 numara" diyordu. Kimisi de durağan ve pek de hırslı görünmeyen yapısıyla günün futboluna uymadığını ileri sürüyordu. Hatta lakap da bulmuşlardı. Oyun içinde uzun süre kendisini gizlediği ve kararsız futbol sergilediği için ona "Lexotan" uyku hapından esinlenerek Alexotan lakabı takılmıştı. Ama zaman geçtikçe onu eleştirenler bile Alex gerçeğini kabul etmişti.

2004 yılında 2004 Copa America'yı kazanan Alex Fenerbahçe'yi tercih etmiş ve ilk sezon lig'de şampiyonluk yaşamıştır.Diğer sezonun lig'de ise asist kralı olan futbolcu 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'nin 100.yıl kadrosunda şampiyon olarak yer almış ve Süper Lig'de Gol Kralı olarak Fenerbahçe'nin Lig tarihinde Gol Kralı olan ilk yabancı futbolcu ünvanını kazanmıştır.2007-08 sezonuna girilirken takımın kaptanlığına getirilmiştir.

2007-08 sezonunda Fenerbahçenin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başırısını gösteren takımın liderliğini üstlenmiştir.Bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi "Asist Kralı" olmuştur.Sambacı 2009-10 sezonunda ise Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde,en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcusu olmuştur.2010 yılında Fenerbahçe'nin tarihinde"En Çok Forma Giyen Yabancı Futbolcu" özelliğini kazanmıştır.2010 sezonun'da Fenerbahçe'de lig tarihinde "100 Gol Barajını Geçen ilk Yabancı Futbolcu" ünvanını almış ve tek takımda bu başarıyı yakalayan ilk yabancı futbolcu olarak Türkiye 100'ler kulübü'ne girmiştir.2011 yılında sözleşmesi bitecek olan futbolcuya Fenerbahçe'den ayrılacak gözüyle bakılsa'da 5 Şubat 2011'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yıldız oyuncu ile 2 yıl daha anlaştıklarını açıklamıştır.Alex 9 Şubat 2011'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle imzayı atmıştır.

2010-11 sezonun'da Fenerbahçe ile Süper Lig'de 200. maçına çıkan Alex,2010-11 sezonunun 32. haftasın'da Ankaragücü maçında 5 gol atmıştır.2010-11 sezonun'da Süper Lig ve Fenerbahçe tarihinde 2. kez "Gol Kralı" olan ilk ve tek yabancı futbolcudur.Aynı sezon Süper Lig ve Fenerbahçe tarihinde 4. kez Asist Kralı olan ilk ve tek yabancı futbolcu olmuştur.Özellikle maçların en kritik anlarında sahneye çıkması, takımına yaptığı katkılarla ve oyuncu kıyaslamalarında oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun "Bir Alex değil" cümlesi her futbol severin kullandığı bir cümle haline gelmiştir.

Alex hoşgörüsü,saygısı ve duruşu ile izleyicilerin beğenisini almış ve Türk taraftarların sevgisini daha'da çok kazanmıştır.15 Eylül 2012 yılında Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarlar tarafından toplanan paralar ile Alex de Souza'nın heykeli açılmıştır.

2010-11 sezonun'da Fenerbahçe ile Süper Lig'de 200. maçına çıkan Alex,2010-11 sezonunun 32. haftasın'da Ankaragücü maçında 5 gol atmıştır.2010-11 sezonun'da Süper Lig ve Fenerbahçe tarihinde 2. kez "Gol Kralı" ve 4. kez Asist Kralı olan ilk ve tek yabancı futbolcu olmuştur. Özellikle maçların en kritik anlarında sahneye çıkması, takımına yaptığı katkılarla ve oyuncu kıyaslamalarında oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun "Bir Alex değil" cümlesi her futbol severin kullandığı bir cümle haline gelmiştir.

Fenerbahçe'nin 29 Eylül 2012 tarihinde Kasımpaşa'ya karşı 2-0 kaybettiği maçtan 2 gün sonra teknik direktör tarafından kadro dışı bırakıldığını öğrendi. Bu duruma tepki gösteren Alex, "8 yıllık kulüp tarihindeki varlığıma 3 dakikada karar verildi" dedi. Fenerbahçe'den ayrılışını Twitter üzerinden yaptığı "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Herşey için teşekkürler." açıklamasıyla duyuran yıldız oyuncunun böylece 8 yıl süren Fenerbahçe kariyeri noktalanmış oldu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü.19 Şubat 2014 tarihinde, 1000. maçına çıktı.3 Ağustos 2014 tarihinde, Aralık ayında Bahia ile oynanacak son lig maçının ardından futbolu bırakacağını açıklayan yıldız futbolcu 7 Aralık 2014 Pazar günü Bahia maçı ile profesyonel futbol hayatına veda etmiştir.

Alex de Souza, futbol hayatı boyunca 250'ye yakın gol attı. Bunların çoğunda da kalecileri frikik atışlarıyla avladı. Transfer olduğu ilk sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 29 golün yaklaşık yarısını ölü toplara hayat vererek kaydetti. Samsunspor'a attığı rövaşata ise Alex'in en estetik gollerinden biri olarak hem tribündeki onbinlerin, hem de televizyonlardan izleyen milyonların gözlerinin pasını silen nitelikteydi. Sambacı'nın kaydettiği her gol, jenerikleri süsleyecek güzellikte.