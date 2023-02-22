Alex Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Dunne 5 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Dunne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Dunne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Dunne'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Dunne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Dunne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2019 yılında Shamrock Rovers

21 Ocak 2022 yılında UCD

Alex Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Dunne şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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