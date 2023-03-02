Alex Finney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Finney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Finney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Finney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Finney 6 Haziran 1996 tarihinde Huddersfield şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Finney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Finney'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Finney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Finney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2014 yılında Bolton U23
12 Ağustos 2016 yılında QPR U21
3 Ağustos 2017 yılında Maidstone
31 Mayıs 2018 yılında QPR U21
1 Temmuz 2018 yılında Maidstone
21 Aralık 2018 yılında Aldershot
28 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet
Alex Finney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Finney şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.