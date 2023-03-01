Alex Fletcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fletcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Fletcher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Fletcher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Fletcher 9 Şubat 1999 tarihinde Newton Abbot şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alex Samuel Fletcher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Fletcher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stonemountain Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Fletcher'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Fletcher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Fletcher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Fletcher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Fletcher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Plymouth Argyle

4 Ocak 2018 yılında Torquay

1 Şubat 2018 yılında Plymouth Argyle

3 Eylül 2019 yılında Aldershot

3 Ekim 2019 yılında Plymouth Argyle

14 Temmuz 2020 yılında Tiverton

19 Ocak 2021 yılında Bath City

Alex Fletcher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Fletcher şuan Bath City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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