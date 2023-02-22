Alex Gawne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Gawne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Gawne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Gawne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Gawne 22 Mayıs 2001 tarihinde Coleraine şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Gawne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Gawne Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Gawne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Gawne'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Gawne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Gawne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Gawne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Gawne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Coleraine

31 Ocak 2020 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2020 yılında Coleraine

8 Ağustos 2020 yılında Carrick Rangers

30 Haziran 2021 yılında Coleraine

4 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2022 yılında Coleraine

1 Temmuz 2022 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2023 yılında Coleraine

Alex Gawne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Gawne şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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