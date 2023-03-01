Alex Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Green adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Green Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Green 5 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Green Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Green, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Green'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Green Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.twitter.com/_alexgreen05
Alex Green Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Green futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Dover Athletic
Alex Green Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Green şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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