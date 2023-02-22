Alex Henderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Henderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Henderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Henderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Henderson 21 Ağustos 2004 tarihinde Limavady şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Henderson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Henderson'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Henderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Henderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ağustos 2022 yılında Airdrieonians
10 Ocak 2023 yılında Glentoran
Alex Henderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Henderson şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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