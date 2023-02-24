Alex Hrabina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Hrabina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Hrabina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Hrabina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Hrabina 5 Nisan 1995 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Hrabina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Hrabina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Hrabina'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Hrabina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Hrabina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Hrabina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Hrabina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nyíregyháza U17

1 Temmuz 2011 yılında Nyíregyháza U19

18 Temmuz 2013 yılında Budaörs

30 Haziran 2014 yılında Nyíregyháza U19

1 Temmuz 2014 yılında Nyíregyháza

1 Temmuz 2015 yılında Szolnok

27 Temmuz 2016 yılında Cigánd

5 Ağustos 2016 yılında Gyirmót FC

15 Ocak 2017 yılında Békéscsaba

26 Temmuz 2017 yılında Szolnok

23 Temmuz 2018 yılında Cigánd

1 Şubat 2019 yılında Debrecen

20 Ocak 2023 yılında Nyíregyháza

Alex Hrabina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Hrabina şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Alex Hrabina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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