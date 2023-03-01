Alex Hunt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Hunt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Hunt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Hunt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Hunt 29 Mayıs 2000 tarihinde Sheffield şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alexander John Hunt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Hunt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Hunt'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Hunt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/__alexhuntt

Alex Hunt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Hunt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Hunt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Hunt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sheff Wed U21

1 Ocak 2020 yılında Sheff Wed

12 Ağustos 2021 yılında Grimsby Town

4 Ocak 2022 yılında Sheff Wed

17 Ocak 2022 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2022 yılında Sheff Wed

1 Eylül 2022 yılında Grimsby Town

Alex Hunt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Hunt şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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