Çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve bir süredir kalp rahatsızlığıyla savaşan ünlü YouTuber Alex Kipsta'ya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Alex Kipsta kimdir? | Öldü mü? | Alex Kipsta neden öldü? İşte ayrıntılar...

ALEX KİPSTA KİMDİR?

YouTube'da paylaştığı videolar ile adından söz ettiren Alex Kipsta, 17 yaşında video paylaşım sitesi YouTube'daki kanalına çektiği videolarla tanınan genç bir YouTuberdı.

ALEX KİPSTA ÖLDÜ MÜ?

YouTube'da paylaştığı videolar ile adından söz ettiren Alex Kipsta, geçirdiği 7 saatlik kalp ameliyatının ardından hayatını kaybetti.

ALEX KİPSTA NEDEN ÖLDÜ?

Video paylaşım sitesi Youtube'da Kipsta adıyla tanınan Youtuber Alex Kipsta henüz 17 yaşındaydı. Alex Kipsta bir süre önce de acil kalp nakli listesine alınmış, yapılan açıklamada kalp nakline kadar hastanede kaldığı duyurulmuştu.

Ünlü YouTuber Alex Kipsta'nın ölümünü kız kardeşi yaptığı açıklama ile doğruladı.

Alex Kipsta'nın 7 saat süren zor bir ameliyat geçirdiğini ifade eden kız kardeşi, acı haberi şu sözlerle ifade etti:

"7 saat süren çok zor bir ameliyat geçirdi ama kalbi daha fazla dayanamadı. Hayatta kalamayacak kadar zayıftı. Cennet bir melek daha kazandı. O benim dayanağımdı, her şeyimdi"

Bir süredir kalp hastalığıyla savaşan Alex Kipsta hayatını kaybetti.