Alex Lacza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lacza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Lacza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Lacza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Lacza 17 Haziran 2004 tarihinde Želiezovce şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Lacza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Alex Lacza, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Lacza'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Lacza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Lacza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Győr U17
1 Temmuz 2021 yılında Győr U19
1 Ocak 2023 yılında ETO FC Győr
Alex Lacza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Lacza şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.
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