Alex Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Lopez 2 Haziran 1997 tarihinde Terrassa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro López Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY AND FOR yapmaktadır. Alex Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Lopez'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2014 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol

17 Ağustos 2019 yılında CD Lugo

21 Temmuz 2020 yılında Espanyol

22 Ocak 2021 yılında CD Mirandés

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Alcorcón

Alex Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Lopez şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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