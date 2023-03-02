Alex Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Lopez 11 Ocak 1988 tarihinde Ferrol şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro López Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Alex Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alex Lopez'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alexlopezs8

Alex Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Racing Ferrol

1 Ağustos 2005 yılında SD O Val

30 Haziran 2006 yılında Racing Ferrol

1 Temmuz 2007 yılında Narón Balompié

1 Temmuz 2009 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2010 yılında Celta Vigo

10 Temmuz 2015 yılında Sheff Wed

30 Haziran 2016 yılında Celta Vigo

28 Temmuz 2016 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2017 yılında Celta Vigo

18 Ağustos 2017 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2018 yılında Brisbane Roar

12 Temmuz 2019 yılında Racing Ferrol

Alex Lopez kimdir

Alex Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Lopez şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Horreo, San Pedro, San Rosendo

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Lopez nereli

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