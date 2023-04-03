Alex Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Martins 10 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Martins Soares şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Martins Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Martins, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Alex Martins'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 28 Şubat 2026 tarihinde bitmektedir.
Alex Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Martins şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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