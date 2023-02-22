Alex Nolan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Nolan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Nolan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Nolan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Nolan 20 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Nolan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Nolan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Nolan'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Nolan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Nolan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Nolan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Nolan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2019 yılında Shelbourne U19

28 Mayıs 2021 yılında Shelbourne

21 Ocak 2022 yılında UCD

Alex Nolan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Nolan şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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