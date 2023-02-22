Alex Obrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Obrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Obrien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Obrien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Obrien {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Obrien Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Alex Obrien'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Obrien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Obrien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Obrien şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.