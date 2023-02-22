Alex Oyowah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Oyowah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alex Oyowah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Oyowah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.