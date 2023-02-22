Alex Oyowah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Oyowah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Oyowah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Oyowah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Oyowah 7 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Oyowah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Alex Oyowah'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Oyowah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Oyowah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Oyowah şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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