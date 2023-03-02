Alex Wynter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Wynter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Wynter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Wynter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Wynter 15 Eylül 1993 tarihinde Beckenham şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Alex James Wynter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Wynter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Wynter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Wynter'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Wynter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AWynts

Alex Wynter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Wynter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Wynter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Wynter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Palace U21

27 Mart 2014 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2014 yılında Palace U21

7 Temmuz 2014 yılında FC Portsmouth

3 Ocak 2015 yılında Palace U21

10 Ocak 2015 yılında Colchester Utd.

4 Ağustos 2017 yılında Maidstone

1 Temmuz 2018 yılında Eastleigh

1 Temmuz 2022 yılında Eastbourne

Alex Wynter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Wynter şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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