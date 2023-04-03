Alex Zalaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Zalaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Zalaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Zalaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Zalaya 29 Nisan 1998 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Alejandro Zalaya Galardón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Zalaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alex Zalaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Zalaya'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Zalaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Zalaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Zalaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Zalaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Dep. Aragón

1 Ağustos 2018 yılında Sporting B

17 Ağustos 2021 yılında Cornellà

1 Eylül 2022 yılında Barça Atlètic

Alex Zalaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Zalaya şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Alex Zalaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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