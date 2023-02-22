Alexander Fransson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Fransson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Fransson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Fransson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Fransson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Fransson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Fransson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Fransson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Fransson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Fransson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Fransson 2 Nisan 1994 tarihinde Norrköping şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Martin Fransson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Fransson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Alexander Fransson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Fransson'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Fransson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Fransson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Fransson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Fransson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Norrköping

2 Ocak 2016 yılında FC Basel

1 Ocak 2018 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2018 yılında FC Basel

4 Temmuz 2018 yılında Norrköping

2 Şubat 2022 yılında AEK Atina

Alexander Fransson kimdir

Alexander Fransson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Fransson şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lindö FF, IFK Norrköping (-12/2012)

Alexander Fransson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 24 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Alexander Fransson nereli

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