Alexander Jeremejeff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Jeremejeff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Jeremejeff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Jeremejeff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Jeremejeff 12 Ekim 1993 tarihinde Kungsbacka şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsveç,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Thomas Jeremejeff şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Jeremejeff Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Alexander Jeremejeff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Jeremejeff'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Jeremejeff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexjeremejeff/

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Alexander Jeremejeff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Jeremejeff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Jeremejeff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Jeremejeff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Örgryte

29 Ocak 2013 yılında Qviding FIF

1 Ocak 2014 yılında Häcken

23 Temmuz 2016 yılında Malmö FF

3 Temmuz 2018 yılında Häcken

13 Ağustos 2019 yılında Dresden

3 Ağustos 2020 yılında Twente

31 Aralık 2020 yılında Dresden

8 Ocak 2021 yılında Häcken

20 Ocak 2023 yılında Panathinaikos

21 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2023 yılında Panathinaikos

Alexander Jeremejeff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Jeremejeff şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Jeremejeff Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Örgryte IS (-2011)

İsveç takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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