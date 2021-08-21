Alexander Sörloth umutları suya düştü! Fenerbahçe'den açıklama geldi!

Türkiye'ye dönmeye sıcak yaklaşmadığı bilinen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un için devreye giren Fenerbahçe, Sörloth'un transferi için RB Leipzig'le her konuda anlaşma sağladığını belirtti. Fenerbahçe ise bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Leipzig takımıyla anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin Sörloth, bu sene takımda kiralık olarak forma giyecek. Gelecek yıl zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtilen forvetin15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu açıklandı.

HER AN İMZA ATILABİLİR

Fenerbahçe taraftarlarının aşırı isteğine karşılık Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmayan Sörloth'un Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ YALANLADI

Kulüpten yapılan açıklamada ''Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır'' denildi.