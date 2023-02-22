Alexandr Barta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandr Barta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandr Barta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandr Barta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandr Barta 3 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Alexandr Bárta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandr Barta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandr Barta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alexandr Barta'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandr Barta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandr Barta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandr Barta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandr Barta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

Alexandr Barta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandr Barta şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Hvozdnice (2008 - 2009)Povltavská FA (2009 - 2014)SK Slavia Praha (2014 - 2019)

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