Alexandre Fressange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Fressange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Fressange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Fressange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Fressange 2 Şubat 2001 tarihinde Trappes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Fressange Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Alexandre Fressange, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandre Fressange'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandre Fressange Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.fressange/

Alexandre Fressange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandre Fressange isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandre Fressange Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Fressange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2022 yılında Paris FC B

Alexandre Fressange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Fressange şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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