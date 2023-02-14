Alexandre Patricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Patricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandre Patricio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandre Patricio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandre Patricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Patricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandre Patricio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Patricio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandre Patricio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandre Patricio 17 Şubat 2004 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre Dias Patrício şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandre Patricio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Alexandre Patricio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hellas Verona Primavera futbol takımında oynamaktadır. Hellas Verona Primavera takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandre Patricio'nin Hellas Verona Primavera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandre Patricioboyu ve yaşı kaç

Alexandre Patricio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandre Patricio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandre Patricio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandre Patricio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Servette U18

26 Ağu 2022 yılında Servette FC

31 Ocak 2023 yılında Verona U19

30 Haziran 2023 yılında Servette FC

Alexandre Patricio kimdir

Alexandre Patricio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandre Patricio şuan Hellas Verona Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Meyrin FC, Servette FC

Alexandre Patricio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 23 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Alexandre Patricio nereli

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