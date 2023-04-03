Alexandre Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandre Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandre Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandre Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandre Stanic 28 Aralık 2004 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. Belçika,Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandre Stanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandre Stanic'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandre Stanic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/Stanic_7/?fbclid=IwAR3W-tSvaQxRnnP5n_-9TkdDQOxr5gQ-ZraxQtMTAPA0VfzwAz8Unmd0zUE
http://www.facebook.com/alexandre.stanic.16
Alexandre Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandre Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18
1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U21
31 Ocak 2022 yılında Pisa U19
30 Haziran 2022 yılında KV Mechelen U21
Alexandre Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandre Stanic şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RSC Anderlecht, R Antwerp FC, Sporting Lokeren (-2019), KV Mechelen (2019-2020)
Alexandre Stanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belçika U18 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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