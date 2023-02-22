Alexandros Anagnostopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Anagnostopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Anagnostopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Anagnostopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Anagnostopoulos 18 Ağustos 1994 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Anagnostopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandros Anagnostopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Anagnostopoulos'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Anagnostopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Anagnostopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Anagnostopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Anagnostopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

27 Temmuz 2016 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

30 Ağustos 2020 yılında Ionikos Nikeas

13 Ocak 2022 yılında AE Kifisias

Alexandros Anagnostopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Anagnostopoulos şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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