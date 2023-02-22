Alexandros Apostolopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Apostolopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Apostolopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Apostolopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Apostolopoulos 7 Kasım 1991 tarihinde Pyrgos Trifylias şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Αποστολόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Apostolopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Alexandros Apostolopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Apostolopoulos'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandros Apostolopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Apostolopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Apostolopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Apostolopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PAOK

4 Ağustos 2010 yılında APS Zakynthos

31 Aralık 2010 yılında PAOK

11 Ocak 2011 yılında An. Giannitson

30 Haziran 2011 yılında PAOK

22 Temmuz 2013 yılında PAE Veria

30 Haziran 2014 yılında PAOK

12 Temmuz 2014 yılında Platanias

24 Temmuz 2017 yılında PAS Giannina

1 Ekim 2020 yılında Panachaiki

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Alexandros Apostolopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Apostolopoulos şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Alexandros Apostolopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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