Alexandros Arnarellis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Arnarellis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Arnarellis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Arnarellis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Arnarellis 1 Ekim 1991 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Αρναρέλλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Arnarellis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Alexandros Arnarellis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Arnarellis'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Arnarellis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Arnarellis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Arnarellis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Arnarellis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2010 yılında Athinaikos

1 Temmuz 2011 yılında Triglia Rafinas

31 Ağustos 2012 yılında Vyzas Megaron

9 Ocak 2014 yılında GS Kallithea

29 Ocak 2016 yılında AOK Kerkyra

2 Ocak 2017 yılında AO Trikala

11 Ağustos 2017 yılında Panegialios

6 Ocak 2018 yılında Doxa Dramas

26 Temmuz 2018 yılında AOX Kissamikos

17 Temmuz 2020 yılında AS Rodos

15 Eylül 2021 yılında AO Egaleo

1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Alexandros Arnarellis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Arnarellis şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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