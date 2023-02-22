Alexandros Athanasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Athanasopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Athanasopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Athanasopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Athanasopoulos 3 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Αθανασόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Athanasopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Alexandros Athanasopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Athanasopoulos'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Athanasopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Athanasopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Athanasopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Athanasopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Panetolikos U20

27 Ağustos 2015 yılında Panetolikos

10 Ağustos 2016 yılında Enosi Votanikou

1 Temmuz 2017 yılında AS Sourmena

1 Temmuz 2018 yılında Palliniakos

1 Ocak 2020 yılında Th. Kamariou

9 Temmuz 2020 yılında AS Rodos

3 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Alexandros Athanasopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Athanasopoulos şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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