Alexandros Bracjani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Bracjani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Bracjani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Bracjani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Bracjani 6 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Αλεξανδρος Μπρατσιάνι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Bracjani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandros Bracjani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Bracjani'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Bracjani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Bracjani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Bracjani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Bracjani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2011 yılında AO Chania

30 Haziran 2012 yılında AO Kavala

9 Eylül 2013 yılında Vyzantio

4 Ocak 2014 yılında AO Episkopi

28 Temmuz 2014 yılında AO Kavala

8 Ocak 2017 yılında Ergotelis

30 Ağustos 2017 yılında PAEEK Kyrenia

22 Ağustos 2018 yılında ASIL Lysi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2019 yılında Theag. Thasou

1 Temmuz 2020 yılında Digenis Morfou

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2021 yılında Makedonikos

Alexandros Bracjani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Bracjani şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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