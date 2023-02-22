Alexandros Chalatsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Chalatsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Chalatsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Chalatsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Chalatsis 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Χαλάτσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Chalatsis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandros Chalatsis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Chalatsis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Chalatsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Chalatsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Chalatsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Chalatsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

30 Ocak 2020 yılında GS Almyrou

30 Haziran 2020 yılında AE Larisa

11 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2021 yılında AEP Kozanis

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2022 yılında PO Elassonas

18 Temmuz 2022 yılında Ap. Larisas

Alexandros Chalatsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Chalatsis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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