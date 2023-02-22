Alexandros Doris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Doris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Doris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Doris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Doris 10 Temmuz 1998 tarihinde Florina şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Δόρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Doris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Alexandros Doris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Doris'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Doris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Doris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Doris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Doris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2014 yılında PAE Veria U20

1 Eylül 2016 yılında PAE Veria

8 Mart 2018 yılında Apollon Pontou

9 Temmuz 2018 yılında Volos NPS

1 Eylül 2019 yılında Apollon Pontou

24 Ocak 2020 yılında AO Episkopi

25 Mart 2021 yılında PO Triglias

15 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

6 Temmuz 2022 yılında Iraklis

Alexandros Doris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Doris şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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