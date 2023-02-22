Alexandros Galitsios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Galitsios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Galitsios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Galitsios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Galitsios 20 Nisan 1993 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Γκαλίτσιος şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Galitsios Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandros Galitsios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Galitsios'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Galitsios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Galitsios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandros Galitsios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Galitsios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AE Larisa

17 Temmuz 2013 yılında Tyrnavos 2005

17 Ocak 2014 yılında Dotieas Agias

24 Temmuz 2014 yılında PAO Krousona

3 Ağustos 2015 yılında AE Sparti

20 Temmuz 2017 yılında AO Trikala

30 Ekim 2017 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2019 yılında PO Xylotymbou

22 Temmuz 2020 yılında PS Kalamata

17 Ağustos 2021 yılında Iraklis Larisas

Alexandros Galitsios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Galitsios şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.