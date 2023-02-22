Alexandros Ginis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Ginis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Ginis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandros Ginis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandros Ginis 30 Ağustos 2004 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Γκίνης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandros Ginis Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Ginis'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alexandros Ginis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandros Ginis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Eylül 2022 yılında Anag. Karditsas
Alexandros Ginis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandros Ginis şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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