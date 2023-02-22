Alexandros Junghagen Pliatsikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Junghagen Pliatsikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Junghagen Pliatsikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandros Junghagen Pliatsikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandros Junghagen Pliatsikas 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Karl Alexandros Junghagen Pliatsikas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandros Junghagen Pliatsikas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Alexandros Junghagen Pliatsikas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Junghagen Pliatsikas'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alexandros Junghagen Pliatsikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandros Junghagen Pliatsikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Umeå Akademi
1 Ocak 2022 yılında Team TG
30 Eylül 2022 yılında PASA Irodotos
Alexandros Junghagen Pliatsikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandros Junghagen Pliatsikas şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
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