Alexandros Kalogeris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Kalogeris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Kalogeris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Kalogeris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Kalogeris 14 Mayıs 1986 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Καλογέρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Kalogeris Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandros Kalogeris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 22 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Alexandros Kalogeris'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Kalogeris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Kalogeris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Kalogeris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Kalogeris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GS Marko

1 Ocak 2008 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2008 yılında Ker. Kerateas

1 Temmuz 2010 yılında PAE Veria

1 Temmuz 2013 yılında Panetolikos

9 Ocak 2014 yılında Nea Salamis

30 Haziran 2014 yılında Panetolikos

15 Ocak 2015 yılında Aris Selanik

22 Temmuz 2016 yılında Apollon 1926

Alexandros Kalogeris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Kalogeris şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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