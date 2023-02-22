Alexandros Kartalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Kartalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Kartalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Kartalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Kartalis 29 Ocak 1995 tarihinde Nürnberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Καρτάλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Kartalis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Konstantinos Farras yapmaktadır. Alexandros Kartalis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandros Kartalis'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandros Kartalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Kartalis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Kartalis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Kartalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2012 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2014 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2015 yılında VfR Aalen

30 Haziran 2017 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2017 yılında Gr. Fürth II

19 Temmuz 2018 yılında FSV Zwickau

5 Temmuz 2019 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

16 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Volos NPS

Alexandros Kartalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Kartalis şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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