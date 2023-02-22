Alexandros Lolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Lolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Lolis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Lolis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Lolis 5 Eylül 2002 tarihinde Igoumenitsa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Λώλης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Lolis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Alexandros Lolis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 23 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Alexandros Lolis'nin PAS Giannina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandros Lolis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Lolis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandros Lolis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Lolis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2019 yılında PAS Giannina

Alexandros Lolis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Lolis şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Alexandros Lolis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.