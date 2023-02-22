Alexandros Malis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Malis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Malis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Malis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Malis 19 Mart 1997 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Μαλής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Malis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Alexandros Malis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 20 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Alexandros Malis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Malis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Malis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Malis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Malis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2016 yılında Panetolikos

23 Ağustos 2017 yılında Neos Amfilochos

30 Haziran 2018 yılında Panetolikos

Alexandros Malis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Malis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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