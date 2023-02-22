Alexandros Maskanakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Maskanakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Maskanakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Maskanakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Maskanakis 8 Ağustos 2004 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Μασκανάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Maskanakis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandros Maskanakis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Maskanakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Maskanakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Maskanakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Maskanakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Panserraikos

Alexandros Maskanakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Maskanakis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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