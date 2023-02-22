Alexandros Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Masouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandros Masouras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandros Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Masouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Masouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Masouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Masouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Masouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Masouras 21 Mart 1998 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Μασούρας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Masouras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Agency yapmaktadır. Alexandros Masouras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Masouras'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Masouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Masouras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandros Masouras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Masouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2015 yılında PAS Giannina

2 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

1 Mart 2018 yılında Ap. Paralimniou

21 Temmuz 2018 yılında AE Karaiskakis

6 Eylül 2020 yılında Diagoras

3 Temmuz 2021 yılında PAE Chania

1 Eylül 2022 yılında Veria NPS

Alexandros Masouras kimdir

Alexandros Masouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Masouras şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elpides Ioannina

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Alexandros Masouras nereli

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