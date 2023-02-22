Alexandros Parras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Parras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Parras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Parras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Parras 12 Mayıs 1998 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Παρράς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Parras Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alexandros Parras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Parras'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Parras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Parras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Parras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Parras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2017 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Alexandros Parras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Parras şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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