Alexandros Paschalakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Paschalakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Paschalakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Paschalakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Paschalakis 28 Temmuz 1989 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Πασχαλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Paschalakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Alexandros Paschalakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Paschalakis'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Paschalakis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandros_paschalakis/

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Alexandros Paschalakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Paschalakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandros Paschalakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Paschalakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2005 yılında GS Ilioupolis

1 Temmuz 2008 yılında APO Levadiakos

27 Ağustos 2012 yılında PAEEK Kyrenia

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2014 yılında Panthrakikos

26 Ocak 2016 yılında PAS Giannina

7 Ağustos 2017 yılında PAOK

29 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

Alexandros Paschalakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Paschalakis şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandros Paschalakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Athen, Olympiakos Piräus

Yunanistan takımında 12 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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