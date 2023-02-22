Alexandros Robi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Robi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Robi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Robi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Robi 20 Ağustos 2002 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Ρόμπι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Robi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Alexandros Robi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Robi'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Robi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Robi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Robi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Robi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PAO U17

23 Ağustos 2019 yılında PAO U19

1 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos B

Alexandros Robi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Robi şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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