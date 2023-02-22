Alexandros Tereziou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Tereziou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Tereziou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Tereziou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Tereziou 1 Mart 2000 tarihinde Nafplio şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Τερεζίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Tereziou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Alexandros Tereziou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Tereziou'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Tereziou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Tereziou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Tereziou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Tereziou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

30 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

30 Haziran 2020 yılında Asteras Tripoli

1 Eylül 2020 yılında KF Skënderbeu

10 Ağustos 2021 yılında Volos NPS

8 Ağustos 2022 yılında Panathinaikos B

Alexandros Tereziou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Tereziou şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Alexandros Tereziou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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