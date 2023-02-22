Alexandros Tsioptsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Tsioptsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Tsioptsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandros Tsioptsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandros Tsioptsis 2 Haziran 2003 tarihinde Giannitsa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Τσιόπτσης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandros Tsioptsis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandros Tsioptsis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Alexandros Tsioptsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandros Tsioptsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B
Alexandros Tsioptsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandros Tsioptsis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
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