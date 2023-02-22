Alexandros Tsobanidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Tsobanidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Tsobanidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Tsobanidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Tsobanidis 5 Ağustos 2004 tarihinde Komotini şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Τσομπανίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Tsobanidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Alexandros Tsobanidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandros Tsobanidis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexandros Tsobanidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Tsobanidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandros Tsobanidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Tsobanidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi U19

30 Kasım 2021 yılında AO Xanthi

10 Eylül 2022 yılında Panserraikos

Alexandros Tsobanidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Tsobanidis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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