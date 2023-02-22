Alexandros Voilis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Voilis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Voilis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandros Voilis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandros Voilis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Voilis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandros Voilis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Voilis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandros Voilis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandros Voilis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandros Voilis 26 Mayıs 2000 tarihinde Mandra şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αλέξανδρος Βοΐλης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandros Voilis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Alexandros Voilis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandros Voilis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandros Voilis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexvoilis/?utm_source=ig_embed&ig_rid=53445a0e-ba3c-43de-b3d6-34a4ff1f3321

Alexandros Voilis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandros Voilis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandros Voilis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandros Voilis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Olympiakos U20

16 Ocak 2020 yılında Olimpiakos

17 Ocak 2020 yılında Casa Pia

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

17 Ağustos 2020 yılında Jeunesse Esch

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

31 Ocak 2023 yılında Panetolikos

Alexandros Voilis kimdir

Alexandros Voilis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandros Voilis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Alexandros Voilis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 31 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Alexandros Voilis nereli

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